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Покупал через интернет: пауэрлифтер из Тольятти хранил дома запрещенные препараты
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Покупал через интернет: пауэрлифтер из Тольятти хранил дома запрещенные препараты 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Служители закона из автограда вынесли приговор мастеру спорта международного класса. 30-летний житель Тольятти неоднократно становился призером соревнований по силовым видам спорта.
— Мужчина покупал и хранил дома запрещенные препараты на основе тестостерона для дальнейшей продажи в крупном размере, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Обвиняемый приобрел запрещенные вещества под видом спортивного питания через интернет. Заказ он оформил на человека, который не знал о преступных действиях злоумышленника. При передаче посылки получатель был пойман сотрудниками прокуратуры.
Мужчина полностью раскаялся и признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Теперь спортсмен заплатит 60000 рублей.
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