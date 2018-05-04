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В Тольятти осудили мастера спорта международного класса за сбыт препаратов на основе тестостерона
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В Тольятти осудили мастера спорта международного класса за сбыт препаратов на основе тестостерона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Автограде спортсмен-тренер осужден за незаконное хранение с целью сбыта сильнодействующих веществ — препаратов на основе тестостерона, сообщает областная прокуратура. 19 апреля Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 30-летнему мастеру спорта международного класса, многократному призеру соревнований по силовым видам спорта, профессиональному пауэрлифтеру и инструктору тренажерного зала.
Следствием установлено, что обвиняемый приобрел партию указанных веществ под видом спортивного питания в 2017 году через Интернет. Ее получило по почте лицо, неосведомленное о преступных намерениях спортсмена. После передачи «посылки» непосредственному заказчику того задержали правоохранители.
С учетом положительных характеристик спортсмена, рассмотрения уголовного дела в особом порядке уголовного судопроизводства, полного признания вины в содеянном и раскаяния суд назначил ему штраф в размере 60 тыс. рублей.
Фото: dn.no
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