В Тольятти осудили мастера спорта международного класса за сбыт препаратов на основе тестостерона

В Автограде спортсмен-тренер осужден за незаконное хранение с целью сбыта сильнодействующих веществ — препаратов на основе тестостерона, сообщает областная прокуратура . 19 апреля Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 30-летнему мастеру спорта международного класса, многократному призеру соревнований по силовым видам спорта, профессиональному пауэрлифтеру и инструктору тренажерного зала.

Следствием установлено, что обвиняемый приобрел партию указанных веществ под видом спортивного питания в 2017 году через Интернет. Ее получило по почте лицо, неосведомленное о преступных намерениях спортсмена. После передачи «посылки» непосредственному заказчику того задержали правоохранители.

С учетом положительных характеристик спортсмена, рассмотрения уголовного дела в особом порядке уголовного судопроизводства, полного признания вины в содеянном и раскаяния суд назначил ему штраф в размере 60 тыс. рублей.

Фото: dn.no