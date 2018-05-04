Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу российского арбитра Сергея Карасёва в ответном полуфинале Лиги Европы между «Ред Булл Зальцбург» и «Марселем» (2:1).
На 115-й минуте матча Карасёв ошибся, назначив угловой удар в пользу французского клуба. После розыгрыша этого углового защитник «Марселя» Роланду отметился голом, который стал решающим в противостоянии.
«Сергей Карасёв провёл хороший матч, он контролировал ход игры и не вмешивался в её ход. Что касается неверно назначенного углового, то вины Карасёва в этом нет. Он главный арбитр и априори несёт ответственность, но он никак не мог увидеть, от кого ушёл мяч. Линейный арбитр и арбитр за воротами должны были ему подсказать. Это их ошибка. Главный арбитр должен полагаться на своих помощников. Видимо, потеряли концентрацию и упустили момент», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.