Хусаинов: Карасёв провёл хороший матч, неверно назначенный угловой — не его вина

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу российского арбитра Сергея Карасёва в ответном полуфинале Лиги Европы между «Ред Булл Зальцбург» и «Марселем» (2:1).

На 115-й минуте матча Карасёв ошибся, назначив угловой удар в пользу французского клуба. После розыгрыша этого углового защитник «Марселя» Роланду отметился голом, который стал решающим в противостоянии.