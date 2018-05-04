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Две домохозяйки устроили бой на сковородках
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Две домохозяйки устроили бой на сковородках 

Lenta.ru 1 час назад
Двух жительниц американского города Мэттун, штат Иллинойс, поместили под стражу за драку на сковородках. Об этом сообщает Fox Illinois.
Конфликт возник на бытовой почве. Полиция задержала 24-летнюю Тайтию Кушман (Tytia Cushman) и 22-летнюю Брук Белтс (Brooke Beltz).
По данным издания, Кушман несколько раз ударила Белтс кулаком, а затем взялась за сковороду и использовала ее как оружие. При этом Белтс догадалась схватить крышку от сковороды и несколько раз ударила оппонентку по голове.
По какой причине началась драка, неизвестно.
На данный момент девушки находятся под стражей в местной тюрьме. Обвинения выдвинуты в отношении обеих участниц драки.
В апреле сообщалось об еще одной необычной драке: в Китае жена, муж и свекровь устроили потасовку прямо в зале суда. Инцидент произошел во время рассмотрения претензий свекрови к паре: она одолжила им деньги на свадьбу и пыталась добиться возврата долга в судебном порядке.
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