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Бутенко — о работе Карасёва: арбитры других полуфиналов ЛЕ и ЛЧ ошибались больше
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Бутенко — о работе Карасёва: арбитры других полуфиналов ЛЕ и ЛЧ ошибались больше 

Чемпионат.com 1 час назад
Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал спорные судейские решения, которые принимал арбитр Сергей Карасёв во время работы на ответном матче полуфинала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель».
«Вместо одной команды будет вбрасывать аут другая. Вбросили, от головы пас, удар и гол. Что теперь? Судья виноват? Арбитры, обслуживавшие другие полуфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы, допустили гораздо больше ошибок, чем Сергей Карасёв. Он хороший арбитр, спокойный и достойный участвовать в чемпионате мира», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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