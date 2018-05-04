Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал спорные судейские решения, которые принимал арбитр Сергей Карасёв во время работы на ответном матче полуфинала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель».
«Вместо одной команды будет вбрасывать аут другая. Вбросили, от головы пас, удар и гол. Что теперь? Судья виноват? Арбитры, обслуживавшие другие полуфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы, допустили гораздо больше ошибок, чем Сергей Карасёв. Он хороший арбитр, спокойный и достойный участвовать в чемпионате мира», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.