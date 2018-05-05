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Адебайор: «Шесть месяцев в „Реале“ — лучшее время в моей спортивной карьере»
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Адебайор: «Шесть месяцев в „Реале“ — лучшее время в моей спортивной карьере» 

SPORT24.ru 12 минут назад
Бывший нападающий «Реала» Эммануэль Адебайор поделился воспоминаниями от пребывания в клубе. Футболист выступал за мадридцев в 2011 году.
«Всегда говорю, что я провел в «Реале» лишь шесть месяцев, но это было лучшее время в моей карьере. Это то, что я расскажу детям.
Я продолжаю общаться с Криштиано Роналду. Время от времени посылаем друг другу сообщения. Он всегда последним покидает тренировки, тренажерный зал. Кроме того, это отличный парень.
Моуринью? Общение с ним мне очень многое дало. Он шутил с нами в раздевалке, а потом менялся при общении с журналистами», -приводит слова Адебайора Marca.
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