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III Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям прошла в ВДЦ «Смена»
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III Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям прошла в ВДЦ «Смена» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Олимпиада проходила на базе учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк Будущего» в два этапа, Сначала «домашнее задание» — ребята готовили командные проекты. Задание для команд было общее — создать модель «вагона будущего», который включает одно купе со съемной крышей и колесную тележку.
Второй этап — очный. Команды создавали прототип модели «автоматического изменения ширины колесного хода для поезда». С креплением колесных пар между собой и самим механизмом автоматического изменения ширины хода колесных пар по заданным параметрам.
"Цель соревнований — выявить настоящих инженеров, которые смогут сделать модель для российских железных дорог. Критерии оценки — оригинальность, дизайн и многое другое", — рассказала эксперт олимпиады по 3D-моделированию Анна Ромашова из Ярославля.
Участник олимпиады Владислав Ткачев из Краснодара рассказал, что занимается моделированием с помощью 3D-ручки уже больше года, а в «Смене» он получил новые знания и мотивацию развиваться дальше.
"Нам очень нравится в «Смене», участников олимпиады очень много! Есть возможность познакомиться с новейшим оборудованием — много 3D-принтеров, компьютеров! Благодаря олимпиаде, мы научились проектировать на компьютере, делать презентации, рисовать специальные механизмы 3D-ручкой. Знания, полученные в «Смене», очень пригодятся мне в будущем, потому что я хочу заниматься 3D — моделированием!" — рассказал будущий инженер.
Гостиница на колесах, семейное купе, путешествие из Санкт-Петербурга в Москву — вниманию экспертного жюри участники представили 34 проекта из 29 регионов России. Все проекты сменовцев связаны одной темой — «Поезд будущего». Заказчиком проектных разработок ребят выступили «Российские железные дороги». Главная цель проектов — улучшение поездок пассажиров в поездах.
Таисия Матюхина из Московской области вместе со своей командой разработала проект «Поезд-купе „Солнечное будущее“:
»Мы постарались отобразить в нашем проекте как можно больше того, что люди хотели бы увидеть в поездах будущего. Очень надеемся, что эксперты «РЖД» услышат нас, доработают и внедрят какие-нибудь наши предложения».
Руководитель Центра перспективных проектов Ассоциации кружков Юрий Молодых отметил, что проекты участников заслуживают высоких оценок. И, возможно, уже в ближайшем будущем мы будем ездить на поезде, который был представлен на защите в «Смене»:
На торжественной церемонии закрытия организаторы подвели итоги III «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям». В «Домашнем проекте» первое место заняла команда №29 из Магнитогорска. В категории 10 + лучшей стала команда №31 из Москвы. Победители и призеры получили дипломы, медали и кубки.
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