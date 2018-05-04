III Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям прошла в ВДЦ «Смена»

Олимпиада проходила на базе учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк Будущего» в два этапа, Сначала «домашнее задание» — ребята готовили командные проекты. Задание для команд было общее — создать модель «вагона будущего», который включает одно купе со съемной крышей и колесную тележку.

Второй этап — очный. Команды создавали прототип модели «автоматического изменения ширины колесного хода для поезда». С креплением колесных пар между собой и самим механизмом автоматического изменения ширины хода колесных пар по заданным параметрам.

"Цель соревнований — выявить настоящих инженеров, которые смогут сделать модель для российских железных дорог. Критерии оценки — оригинальность, дизайн и многое другое", — рассказала эксперт олимпиады по 3D-моделированию Анна Ромашова из Ярославля.

Участник олимпиады Владислав Ткачев из Краснодара рассказал, что занимается моделированием с помощью 3D-ручки уже больше года, а в «Смене» он получил новые знания и мотивацию развиваться дальше.

"Нам очень нравится в «Смене», участников олимпиады очень много! Есть возможность познакомиться с новейшим оборудованием — много 3D-принтеров, компьютеров! Благодаря олимпиаде, мы научились проектировать на компьютере, делать презентации, рисовать специальные механизмы 3D-ручкой. Знания, полученные в «Смене», очень пригодятся мне в будущем, потому что я хочу заниматься 3D — моделированием!" — рассказал будущий инженер.

Гостиница на колесах, семейное купе, путешествие из Санкт-Петербурга в Москву — вниманию экспертного жюри участники представили 34 проекта из 29 регионов России. Все проекты сменовцев связаны одной темой — «Поезд будущего». Заказчиком проектных разработок ребят выступили « Российские железные дороги ». Главная цель проектов — улучшение поездок пассажиров в поездах.

Таисия Матюхина из Московской области вместе со своей командой разработала проект «Поезд-купе „Солнечное будущее“:

»Мы постарались отобразить в нашем проекте как можно больше того, что люди хотели бы увидеть в поездах будущего. Очень надеемся, что эксперты «РЖД» услышат нас, доработают и внедрят какие-нибудь наши предложения».

Руководитель Центра перспективных проектов Ассоциации кружков Юрий Молодых отметил, что проекты участников заслуживают высоких оценок. И, возможно, уже в ближайшем будущем мы будем ездить на поезде, который был представлен на защите в «Смене»:

На торжественной церемонии закрытия организаторы подвели итоги III «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям». В «Домашнем проекте» первое место заняла команда №29 из Магнитогорска. В категории 10 + лучшей стала команда №31 из Москвы. Победители и призеры получили дипломы, медали и кубки.