Рябчики, рябчики — светлого мая привет…

Среди первых весенних цветов особняком стоят виды рода рябчик, или фритиллярия (Fritillaria). Хотя известны они в культуре с XVI века, но не получили такого широкого распространения, как тюльпаны или нарциссы.

Необычный и выразительный облик рябчиков привлекает ценителей садовой экзотики

Только у «продвинутых» садоводов есть некоторые виды, да и то самые распространенные и неприхотливые. Но ситуация, к счастью, меняется. С каждым годом на рынке появляются все новые введенные в культуру виды, да и садовод нынче не тот. Подавай ему всякие изыски, да позаковыристей, и желательно — эксклюзив. Вот тут-то, как правило, и обращают внимание на рябчики.

Рябчики давно известны, но мало распространены в садах

По разным подсчетам ботаникам известно до 180 видов фритиллярии, и до сих пор описываются новые виды и формы, особенно из Китая. Все они луковичные, все многолетние и только весенние. Цветки довольно крупные, своеобразные, напоминающие колокольчики. Некоторые схожи с лилиями или тюльпанами, с которыми в близком родстве.

Многообразие рябчиков: распространенные виды и сорта

Рябчики можно разделить условно на две группы. Первые растут во влажной среде, по долинам рек, среди кустарника, в лесу. Это рябчики шахматный (F.meleagris), русский (F.ruthenica), уссурийский (F.ussuriensis), мутовчатый (F.verticillata), шахматовидный (F.meleagroides), горный (F.montana), цирроза (F.cirrhosa) и другие.

Рябчик шахматный

Они имеют довольно высокий и тонкий стебель (40-80 см), хорошо растут в полутени, некоторые виды имеют усики, которыми цепляются за ветки кустарника. Климат средней полосы с влажным летом им вполне подходит.

У некоторых видов рябчиков есть усики, которыми они цепляются за ветки кустарников

Другая группа — это растения сухих и жарких районов юга Европы и Азии. Самый известный и эффектный — рябчик императорский (F.imperialis) — в культуру попал из Османской империи. Наиболее распространены два его сорта: ‘Аврора’ и ‘Лютея’ — с оранжевыми и желтыми цветками, собранными в корону. Похожие на лилии, до 120 см высотой, они очень эффектно смотрятся в первой половине мая. А сорта ‘Аргентеовариегата’ и ‘Ауреомаргината’ имеют бело— и желтовато-окаймленные листья.

Рябчик императорский

Среди рябчиков есть немало и мелких видов, высотой всего 10-20 см, идеально подходящих для альпинария, тем более, что родина многих из них, как раз альпийские зоны гор. Самая распространенная окраска цветков — лиловая и бордовая, часто с шахматным рисунком, как у рябчика широколистного (F.latifolia), восточного (F.orientalis), крупноцветкового (F.grandiflora), загросского (F.zagrica).

Мелкие виды рябчиков идеальны для посадки в альпинарии

Иногда цветки покрыты восковым налетом, и от этого кажутся серебристыми — таковы рябчик армянский (F.armena), кавказский (F.caucasica). Есть виды с желтыми в крапинку цветками — рябчик желтый (F.lutea) и золотистый (F.aurea) — и очень миниатюрный, с редко встречающейся среди рябчиков розовой окраской — рябчик Альбура (F.alburiana). Многоцветные — рябчик Михайловского (F.michailovskyi), толстолистный (F.crassifolia).

Рябчик Михайловского

Особую прелесть, как мне кажется, представляют виды с нежными кремовыми и зелеными тонами — рябчик Ольги (F.olgae), иглолепестный (F.acmopetala), понтийский (F.pontica). По влажным местам на Дальнем востоке растет рябчик камчатский (F.kamtschatcensis) с почти черными цветками.

Рябчик камчатский

Из Средней Азии происходят рябчики бухарский и узкопыльниковый, выделенные в отдельный род ринопеталум (Rhinopetalum stenantherum, Rh. bucharicum), что в переводе с латыни значит носолепестник, названный так по форме лепестков. Из тех же мест род корольковия с единственным видом — к. Северцова (Korolkowia sewerzowii) — с многочисленными шоколадными или зелено-желтыми цветками.

Рябчик бухарский

Часто бывающий в продаже рябчик персидский (F.persica) — очень эффектное высокое растение с многочисленными (до 50) цветками бордово-коричневого цвета или чисто-белыми (сорт ‘Aivory Bells’). Родина его Иран, и в наших условиях цветет он только в первый год после посадки, а затем хоть и не погибает, но перестает цвести.

Рябчик ува вульпис, или ассирийский, или лисьеягодный

Самые неприхотливые и легко размножающиеся — ува вульпис (F.uva-vulpis) и гермонис амана (F.hermonis ssp.amana). Почти в любой книге по садоводству можно найти рябчик шахматный — вид родом из Европы, давно введенный в культуру. Он очень хорошо растет и размножается, известно с десяток его сортов, но в продаже, кроме обычной расцветки, есть только белые формы ‘Альба’ и ‘Афродита’.

Из всего многообразия сортов рябчика шахматного в продаже встречаются только его белые формы

Особенности выращивания, размножения и размещения в саду

Поскольку все виды рябчика в нашем климате цветут с конца апреля по конец мая, у них есть один минус — после цветения остается пустое место. Но это поправимо, если не сажать их грядками, а перемежать другими растениями.

Если высаживать рябчики грядками, после цветения останется пустое место

У фритиллярий, родиной которых являются районы с засушливым летом, необходимо выкапывать луковицы после засыхания стебля и высаживать снова в конце августа. В противном случае они перестают цвести, мельчают и могут сгнить. «Усатые» рябчики, кавказские и китайские виды можно не выкапывать по нескольку лет. Некоторые виды хорошо размножаются луковицами, но большинство, особенно не введенные еще в культуру, только семенами. Семенное размножение всегда предпочтительнее, хотя и ждать до цветения 3-5 лет, зато получаются сеянцы, более приспособленные к нашему климату. Все виды рябчика, даже те которым нужна влага, нуждаются в хорошо дренированной почве, не выносят застоя воды. Очень удобно сажать луковицы в контейнеры, особенно мелочь. Под контейнеры подойдут любые пластиковые емкости, стаканчики, с проделанными дренажными отверстиями и вкопанные в землю. Когда придет время выкапывать, просто нужно будет вынуть из земли контейнер, поставить в сухое место и в конце лета зарыть обратно.

Цветущий рябчик императорский

Приобрести луковицы рябчиков непросто, но можно. Луковицы нескольких самых распространенных видов можно купить в магазинах, еще часть — у любителей на ярмарках, в специализированных хозяйствах, и самый сложный путь — найти и купить по Интернету. Лучшее время для покупок — вторая половина лета и сентябрь. Семян в продаже в магазинах не бывает. Об этих растениях вы также можете прочитать в публикациях:

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