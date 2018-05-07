Более 100 иркутян зарегистрировалось для участия во Всероссийской акции «Рекорд Победы»

акции по произвольному подъему гири «Рекорд Победы», посвященной

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Акция в Иркутске начнется в 11 часов 9 мая на площади перед памятником

Александру III.

Задача минимум — сделать 26 тыс. 663 подъема гири, именно столько дней

пройдет со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2018 года. Соревнования будут

проходить по произвольному подъему гири в 17 упражнениях. Возраст

участников не ограничен.

Регистрация участников продолжается. Подать заявку на участие можно по тел. : 89149323261 (Андрей Николаевич Солонин) или электронной

почте 89149323261@ mail. ru. Подробная информация о мероприятии

доступна в официальной группе Федерации гиревого спорта Иркутской

области «Вконтакте» https://vk.com/irkfgs. Зарегистрироваться также можно в день проведения акции «Рекорд Победы» на месте старта с 10 часов.

Напомним, что кроме Иркутска, акцию «Рекорд Победы» поддержат еще четыре населенных пункта Приангарья — это село Оёк, Железногорск—

Илимский, Усть-Кут и Усолье-Сибирское, а также другие регионы России. В прошлом году акция «Рекорд Победы» прошла в 14 регионах России.