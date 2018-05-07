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Более 100 иркутян зарегистрировалось для участия во Всероссийской акции «Рекорд Победы»
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Более 100 иркутян зарегистрировалось для участия во Всероссийской акции «Рекорд Победы» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
акции по произвольному подъему гири «Рекорд Победы», посвященной
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Акция в  Иркутске начнется в 11 часов 9 мая на площади перед памятником
Александру III.
Задача минимум — сделать 26 тыс. 663 подъема гири, именно столько дней
пройдет со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2018 года. Соревнования будут
проходить по произвольному подъему гири в 17 упражнениях. Возраст
участников не ограничен.
Регистрация участников продолжается. Подать заявку на участие можно по  тел. : 89149323261 (Андрей Николаевич Солонин) или электронной
почте 89149323261@ mail. ru. Подробная информация о мероприятии
доступна в официальной группе Федерации гиревого спорта Иркутской
области «Вконтакте» https://vk.com/irkfgs. Зарегистрироваться также можно в  день проведения акции «Рекорд Победы» на месте старта с 10 часов.
Напомним, что кроме Иркутска, акцию «Рекорд Победы» поддержат еще  четыре населенных пункта Приангарья — это село Оёк, Железногорск—
Илимский, Усть-Кут и Усолье-Сибирское, а также другие регионы России. В  прошлом году акция «Рекорд Победы» прошла в 14 регионах России.
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