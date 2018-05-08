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Омичей зовут установить рекорд по отжиманию в честь Дня Победы
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Омичей зовут установить рекорд по отжиманию в честь Дня Победы 

АиФ-Омск 45 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске 9 мая состоится международная акция «Рекорд Победы». Об этом сообщают организаторы мероприятия и пишут, что «этот, не знающий российских аналогов, флешмоб в седьмой раз прокатится по стране. И в этом году мы планируем перевернуть привычное мнение о сегодняшней молодёжи и показать всему миру, что в России растёт поколение, достойное своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину!»
Всех желающих приглашают поучаствовать в акции и внести свой личный вклад в достижение цели и провести полноценную тренировку. Нужно будет выполнить 26 663 отжиманий. По одному разу за каждый день под мирным небом. Мероприятие состоится в парке «Зеленый остров» в 15.00
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