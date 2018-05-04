Саратовцы отожмутся 26 тысяч раз для «Рекорда Победы»

Спортивное мероприятие для жителей Саратова проведут известные саратовские спортсмены.

В субботу, 5 мая на Театральной площади состоится спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы». Организаторы мероприятия сообщают, что оно направлено на поднятие патриотического духа среди горожан.

По правилам спортивного флешмоба, участники должны одновременно отжиматься от земли. А количество этих упражнений равно дням, прошедшим со дня окончания Великой Отечественной войны. В этом году их — 26 663.

Устанавливать очередной «Рекорд Победы» жители города будут под контролем известных саратовских спортсменов — Артема Чеботарева , Вячеслава Максюты и Сергея Улегина. Атлеты проведут зарядку, после чего участникам будет представлена развлекательная программа.

Принять участие в отжиманиях может любой желающий. На Театральную площадь предлагают прийти 5 мая в 13:30 (начало в 14:00). Форма одежды — спортивная.