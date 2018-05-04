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Саратовцы отожмутся 26 тысяч раз для «Рекорда Победы»
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Саратовцы отожмутся 26 тысяч раз для «Рекорда Победы» 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Спортивное мероприятие для жителей Саратова проведут известные саратовские спортсмены.
В субботу, 5 мая на Театральной площади состоится спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы». Организаторы мероприятия сообщают, что оно направлено на поднятие патриотического духа среди горожан.
По правилам спортивного флешмоба, участники должны одновременно отжиматься от земли. А количество этих упражнений равно дням, прошедшим со дня окончания Великой Отечественной войны. В этом году их — 26 663.
Устанавливать очередной «Рекорд Победы» жители города будут под контролем известных саратовских спортсменов — Артема Чеботарева, Вячеслава Максюты и Сергея Улегина. Атлеты проведут зарядку, после чего участникам будет представлена развлекательная программа.
Принять участие в отжиманиях может любой желающий. На Театральную площадь предлагают прийти 5 мая в 13:30 (начало в 14:00). Форма одежды — спортивная.
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