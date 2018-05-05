«Бессмертный полк» в Тюмени: как принять участие, где распечатать портреты и во сколько стартует шествие

Обязательная часть празднования Дня Победы — акция «Бессмертный полк» — в которой раз соберет тюменцев 9 Мая на улице Республики. Принять участие в параде, посвященном 73-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, может любой желающий. Как поучаствовать в акции «Бессмертный полк», куда нужно приходить и что обязательно нужно брать с собой — рассказываем подробно в нашей инструкции.

В День Победы во всех городах нашей страны люди приносят на шествия портреты родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Также можно опубликовать истории ваших ветеранов на официальном сайте акции. Таким образом годами собирается народная летопись войны в электронном виде.

Как присоединиться к шествию?

Регистрация не нужна. Но, по данным городской администрации, всем желающим нужно подать заявку в управу округа, где вы проживаете. Также записаться можно будет у волонтёра, который сопровождает колонну, прямо в день проведения шествия. Главное, подготовить заранее транспарант с архивной фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны.

Как оформить портрет участника войны?

При оформлении транспаранта с портретом солдата или труженика тыла нужно выбрать фотографию в хорошем качестве и оцифровать её. Под фотографией указать Ф. И. О. и по возможности звание своего родственника, также в двух-трёх предложениях описать его историю. После этого распечатать полученную картинку в черно-белом варианте на белой плотной бумаге формата А4. В конце заламинировать фотографию, чтобы она лучше сохранилась.

Где можно сделать транспарант и можно ли бесплатно распечатать фотографию своего ветерана?

Штендер с фотографией можно оформить в любой компании, которая занимается наружной рекламой или полиграфией в нашем городе за определённую стоимость. Бесплатную услугу по сканированию фотографии, черно-белой распечатке изображения готовы оказать в следующих местах:

Центральная городская библиотека на улице Луначарского, 51/3, телефон: (3452) 69-90-59;

Центр семейного чтения имени А. С. Пушкина на улице Газовиков, 30/1, телефон: (3452) 47-78-19;

Информационно-библиотечный центр для молодёжи. Червишевский тракт, 15, корпус 1, телефон: (3452) 26-43-34, 26-44-60.

Бесплатно здесь вам напечатают только один портрет. Ламинирование портрета сделают уже платно: формат А4, 1 лист — 28 рублей (прейскурант на дополнительные платные информационно-библиотечные услуги).

Когда всё начнётся и куда нужно подойти?

Шествие пройдет по Республики от Кирова до Мельникайте (Технопарк). Колонна будет формироваться 9 мая с 9:00 до 10:00 по улице Республики на пересечении от улицы Кирова (в сторону набережной). Она будет двигаться под музыкальное сопровождение. Шествие будет длиться до последнего участника. Все зависит от того, сколько человек станут участниками акции. В прошлом году колонна собрала рекордное количество участников — 75 тысяч тюменцев, годом ранее — около 45 тысяч человек, два года назад — всего лишь тысячу горожан.

Куда подходить с портретом?

В начале колонны, построенной от улицы Челюскинцев до улицы Кирова, пройдут лучшие воспитанники юнармейских отрядов, которые понесут масштабную копию Знамени Победы. За ними пойдут волонтеры-спортсмены, удостоенные чести нести баннер «Бессмертного полка». Следом пойдут 140 школьников, которые пронесут портреты героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Также пройдут другие участники акции, которые захотят поучаствовать в этом мероприятии.

Как лучше одеться на акцию и в чём можно приходить?

Народное творчество только украшает праздничную акцию. Надевайте гимнастерки, бескозырки, берите флаги, растяжки и транспаранты. Украшайте мероприятие символами Великой Победы. Берите гармонь, гитару. Пойте песни военных лет и современные патриотические песни.

Если у вас остались вопросы, можете позвонить по телефону горячей линии администрации города: 45-15-20.

Считается, что идея создания «Бессмертного полка» принадлежит Томску, однако впервые с портретами воевавших родственников на улицу вышли тюменцы. Тогда эта акция не имела основного названия. После 2012 года россиянам понравился и прижился именно «Бессмертный полк». Идея принадлежит тюменцу, сыну фронтовика-артиллериста Геннадию Иванову , она пришла ему во сне.

Кстати, куда можно пойти в День Победы в Тюмени и где будут проходить выставки военной техники, заплыв моржей — можно узнать в нашей праздничной афише на 9 Мая.