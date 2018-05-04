Как Тюмень отпразднует День победы: от «Бессмертного полка» до полевой кухни и боев на радиоуправляемых танках

В среду, 9 мая, в Тюмени отменят 73-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По этому поводу в городе пройдет множество концертов и спортивных соревнований. В День Победы тюменцы смогут принять участие в традиционной акции «Бессмертный полк», отведать солдатской каши, потанцевать на Цветном бульваре и поболеть за моржей во время их пятикилометрового заплыва… Мероприятий так много, что легко запутаться и потеряться. Чтобы этого не случилось, читайте нашу афишу самых интересных и важных событий на этот день.

Сбор участников парада назначен на 9:00, а само шествие по улице Республики начнется в 10:00 09:00 — праздничный парад и шествие «Бессмертного полка»

Колонны с участниками праздничного парада начнут формироваться на пересечении улиц Кирова — Республики. Здесь же соберутся участники акции «Бессмертный полк» с портретами своих предков, участников Великой Отечественной войны. Откроют шествие воспитанники Юнармии с копией знамени Победы.

На месте будут работать 350 волонтеров, которые помогут всем, кто не успел прийти к началу формирования колонны, но хочет присоединиться к акции.

Сам праздничный парад начнется в 10:00. По улице Республики пройдут курсанты и кадеты, а также войска тюменского гарнизона. Ветераны разместятся на трибунах в качествен почетных гостей, а те, кто пожелал поучаствовать в параде, поедут на автомобилях.

Схема формирования колонны «Бессмертного полка»

11:00 — легкоатлетическая эстафета

Регистрация участников легкоатлетической эстафеты, которая состоится в честь Дня Победы, начнется у музея «Городская дума». Затем в 13:30 после торжественного открытия тюменцы побегут до улицы Орджоникидзе.

Дистанция эстафеты составит почти 4 километра и будет состоять из 12 этапов.

Тюменцы побегут по центральным улицам Тюмени

12:00 — велогонка памяти Марите Мельникайте, героя Советского союза

Следом за атлетами тюменские велосипедисты устроят велопробег, посвященной памяти Марите Мельникайте. Стартует гонка традиционно от горки перед строительным институтом (улица Луначарского, 2). По окончании всех заездов состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований.

12:00 — праздник на Цветном бульваре и у Технопарка

В полдень на различных площадках города заиграет музыка, откроются выставки и развернется полевая кухня. На Цветном бульваре откроется семь интерактивных площадок. Для детей организаторы подготовили интересные игры. Например, они смогут выиграть призы в игре «Города Герои» и в школе разведчиков. Там же тюменцы смогут записать видеопоздравление, которое будет транслироваться на экране на Цветном бульваре. Любители литературных чтений присоединятся к «Фронтовой завалинке», где за вкусным чаем смогут пообщаться и почитать стихи.

У тюменского технопарка в это же время развернется выставка военной техники Тюменского высшего военно-инженерного училища. В День Победы на площади пройдет спортивная программа «Мы будем достойны ваших побед».

В День Победы на Цветном бульваре и у Технопарка откроются фотозоны, где тюменцы смогут сделать красивые фотографии на память. Не забыли и про полевую кухню, которая угостит всех, кто проголодался, гречневой кашей и чаем.

Позже начнется танцевальная программа «Майский вальс» с участием оркестра.

13:00 — заплыв моржей

Тюменские моржи тоже в этот важный день не останутся в стороне. В 13:30 они с стороны аквапарка начнут заплыв на дистанцию 5 километров до моста Челюскинцев. Затем все основные действия перенесутся к мосту Влюбленных.

Там в 14:00 моржи будут соревноваться в заплывах на короткие дистанции. Пока любители холодной воды плавают в Туре, тюменцев развлечет концертная программа. Всем гарантирован горячий чай и каша.

Тюменские моржи хотят проплыть в Туре дистанцию в 5 километров

13:00 — праздничная программа в скверах «Комсомольский» и «Депутатский»

В сквере «Депутатов» пройдет выставка пожарно-спасательной техники и бои на радиоуправляемых танках. Тюменцы смогут примерить современную экипировку солдата. Там же тюменские собаководы проведут показательные выступления.

В сквере «Комсомольский» ожидается концертная программа. Для гостей будут работать интерактивные площадки. Также можно будет исполнить песни военных лет под баян.

Для детей пройдет квест «Герой нашего времени» и откроется игровая площадка «Игры военного детства».

Мероприятие завершится в 17:00. Всё это время будут работать полевая кухня и фудкорт.

15:00 — выступление спортсменов на набережной

Представители спортивного сообщества Тюмени на воркаут-площадке набережной Туры проведут ежегодный флешмоб «Отожмись за победу», в рамках которого тюменцам предлагают вместе отжаться 26 663 раза — за каждый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны. На этой спортивной площадке с 15 до 18 часов пройдут показательные выступления команды Street Workout, спортивные конкурсы и сдача нормативов для всех любителей активного образа жизни.

В прошлом году тюменцы отжимались на площади у Технопарка

23:00 — салют

Фейерверк в честь Дня Победы запустят на берегу реки Туры в 23:00. Праздничный салют будет длиться 15 минут. Любоваться зрелищем тюменцы смогут с набережной. На этой яркой ноте празднование победы закончится.

О том, как прошел День Победы в Тюмени в прошлом году, читайте в нашем репортаже, а также смотрите 20 лучших фотографий с акции «Бессмертный полк».

Во время празднования Дня Победы в Тюмени сайт 72.ru будет вести онлайн-трансляцию праздника. Присылайте свои фотографии 9 мая к нам в группу в ВКонтакте или на почту редакции. Лучшие фотографии мы опубликуем.

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Родственникам ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны напоминаем, что ваши герои смогут бесплатно общаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит всем ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатной связи до 10 мая этого года. Им предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны по направлениям: внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ); междугородные звонки по России и международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Также до 10 мая 2018 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм. Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях « Почты России » при предъявлении соответствующих удостоверений.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена и в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и другие), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный).