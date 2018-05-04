Опубликовано видео с места ликвидации готовивших теракты в Невинномысске экстремистов 

ТК «Звезда»: последние новости

Военных США бросили командиры на растерзание ИГИЛ*: стали известны подробности кровавой бойни

Медведь загрыз пытавшегося сделать с ним селфи таксиста: видео

Построенный к ЧМ-2018 стадион в Калининграде сняли с коптера