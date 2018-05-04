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Опубликовано видео с места ликвидации готовивших теракты в Невинномысске экстремистов
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Опубликовано видео с места ликвидации готовивших теракты в Невинномысске экстремистов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ФСБ России опубликовало видео, снятое в городе Невинномысск Ставропольского края на месте спецоперации по ликвидации готовивших теракты эктремистов.
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