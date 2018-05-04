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Экстремал «сбежал» на велосипеде от полиции по склонам Альп
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Экстремал «сбежал» на велосипеде от полиции по склонам Альп 

Мир24 1 час назад
Австрийский экстремал Фабио Вибмер совершил самый невероятный спуск на велосипеде по заснеженным склонам Альп. Велосипед для Вибмера не просто средство передвижения. В руках австрийца он превращается во всесезонный внедорожник, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Яна Царегородцева.
Свой очередной уникальный заезд Фабио совершил в родных Альпах и начал его в воздухе. Прыжок с восьми метров, по признанию Фабио, был самым сложным этапом спуска. Хотя и дальше трюков высочайшего уровня хватало. По сценарию Вибмер удирал от полиции. А в этом деле все средства хороши. Австриец колесил по крышам зданий, прыгал с трамплинов, выполнял сальто и не забывал о девушках. Некоторые элементы их гардероба даже помогли Фабио добраться до финиша.
«Еще никто и никогда не делал ничего подобного. Я до сих пор не могу поверить, что мне все удалось. Для меня это исторический момент. Кататься в столь красивом месте, черт возьми, прекрасно», — говорит экстремал.
Задумка Вибмера получилась настолько масштабной, что в горах ему пришлось провести три недели. За это время он перенес несколько десятков падений и о том, что видео набрало свыше миллиона просмотров, узнал только в больнице, где проходил реабилитацию после перелома ключицы.
Заезд Фабио Вибмера действительно произвел фурор, но был сюрприз и для самого экстремала.
Австриец даже не рассчитывал, что установит новый рекорд по дальности прыжка на горном велосипеде. После отрыва от трамплина он пролетел 43 метра и благополучно приземлился.
Свое видео Фабио назвал «Невероятный побег». Оно уже не первое из данной серии. Ранее австриец снял летнюю версию, которая также стала настоящим хитом интернета.
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