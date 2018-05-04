Моуринью: «Быть хорошим тренером означает быть эгоистом»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил отсутствие Эрика Байи в последних матчах.

"С Байи всё в порядке, у него нет травмы. Он является одним из наших пяти центральных защитников. Эрик — единственный из них, чья страна не будет представлена на чемпионате мира. Я должен помогать своим футболистам. Рохо, Линделоф, Смоллинг и Джонс хотят поехать на Мундиаль в Россию, а Байи не находится под этим давлением.

Быть хорошим тренером означает быть холодным, быть эгоистом. Но у меня ещё есть немного чувств. Рохо, Линделоф, Смоллинг и Джонс борются за место на чемпионате мира, поэтому Байи будет моим последним выбором до конца сезона", — цитирует Моуринью официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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