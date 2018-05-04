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Марез отозвал прошение о трансфере из «Лестера»
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Марез отозвал прошение о трансфере из «Лестера» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез принял решение не покидать клуб и отозвал свое прошение о трансфере, поданное в январе этого года. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Все это позади. Это было в январе, а сейчас наступит другое трансферное окно. Пока я здесь и не хочу забивать свою голову. Я еще связан контрактом с «Лестером», поэтому нахожусь в этом клубе. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова полузащитника Sky Sports.
Напомним, что в зимнее трансферное окно «Манчестер Сити» и руководство «Лестера» не смогли договорится о трансфере хавбека, несмотря на предварительную договоренность Мареза и «горожан».
Алжирец по-прежнему допускает свой уход из «Лестера».
Ранее сообщалось, что Марез в соцсети объявил о завершении карьеры.
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