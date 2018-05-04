Рияд Махрез отозвал прошение о трансфере из «Лестера»

Нападающий «Лестера» Рияд Махрез отозвал прошение к руководству клуба о своем трансфере, которое подавал в январе 2018 года.

Тогда алжирец хотел перейти в «Манчестер Сити», однако «лисы» не отпустили его, и Махрез отказался тренироваться с командой. К работе он вернулся лишь спустя 10 дней.

— Все это позади. Это было в январе, а сейчас наступит другое трансферное окно, — цитирует Sky Sports Махреза. — Пока я здесь и не хочу забивать свою голову. Я еще связан контрактом с «Лестером», поэтому нахожусь в этом клубе. Посмотрим, что будет дальше.

Отметим, что контракт алжирца рассчитан до июня 2020 года.

27-летний нападающий играет за «Лестер» с 2014 года. В составе «лис» он стал чемпионом Англии в сезоне-2015/2016.