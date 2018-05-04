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«Мастера». В. Фетисов: патриотизм — главное условие успеха государства
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«Мастера». В. Фетисов: патриотизм — главное условие успеха государства 

РИА Новости 1 час назад
«Мастера». В. Фетисов\: патриотизм — главное условие успеха государстваГость программы «Мастера»: первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, четырнадцатикратный чемпион СССР Вячеслав Фетисов.
Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.
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