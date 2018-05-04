«Мастера». В. Фетисов: патриотизм — главное условие успеха государства

«Мастера». В. Фетисов\: патриотизм — главное условие успеха государстваГость программы «Мастера»: первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, четырнадцатикратный чемпион СССР Вячеслав Фетисов

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!