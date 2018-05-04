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FNS о Cloud9: «Мы часто совершаем ошибки, которых могли бы избежать»
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FNS о Cloud9: «Мы часто совершаем ошибки, которых могли бы избежать» 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: CyberSport.ru
Капитан Cloud9 Пуджан FNS Мехта заявил, что хотел привнести в команду структурированную игру. В интервью HLTV он оценил выступление команды на турнире в Сиднее и сравнил тренеров Чета ImAPet Сина и Сохама valens Чоудхури.
Dreamhack.com  О подходе к построению команды
«Я определенно хотел большей структурированности при игре за атаку и защиту. Я хочу, чтобы мы оттачивали все, что делаем и будем делать в матчах. Проблема в том, что я присоединился к команде слишком поздно: сезон уже начался, так что у меня было мало времени, чтобы сделать команду по своему образцу. Мы часто совершаем ошибки, которых могли бы избежать, если бы больше тренировались.
Цель на ближайшие месяцы — собраться на пару буткемпов, чтобы я мог наладить систему, дабы избежать ошибок в будущем».
О выступлении на IEM Sydney
«Единственный положительный момент в том, что я набираюсь опыта с командой. Я начинаю лучше понимать, как нужно играть против топовых команд, все-таки я выпадал со сцены на какой-то период. Так что это хороший опыт для меня, я учусь от ивента к ивенту. Еще трудно понять, как выступают игроки во время матчей. Сейчас я пытаюсь понять, как создать условия для Вилла RUSH Виерзбы и Тайлера Skadoodle Лэтхема, чтобы они хорошо играли. Я не играл с ними раньше, так что мне непросто».
О тренерах
«Думаю, главное отличие ImAPet от valens в том, что первый сконцентрирован на разработке контрстратегий. Он смотрит больше демо и предлагает новые наработки, в этом плане он большой трудяга. Valens — другой тип тренера. Он придает нам уверенности, мотивирует. Он многого добился в жизни, так что с ним легко работать.
С обоими работать легко, каждый из них хорош в своем деле. Я многому научился у них».
Cloud9 не преодолела групповой этап Intel Extreme Masters XIII — Sydney. В решающем матче за выход в плей-офф команда уступила FaZe Clan со счетом 0:2 и разделила 7-8 место вместе с G2 Esports.
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