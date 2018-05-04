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Жители Туапсинского района обнаружили гранату Ф-1 и минометную мину
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Жители Туапсинского района обнаружили гранату Ф-1 и минометную мину 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Предметы, внешне похожие на боеприпасы, обнаружении вблизи села Дефановка и села Молдавановка Туапсинского района. Полиция передала информацию в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
На места обнаружения были направлены сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа.
Обнаруженный предмет в селе Дефановка оказался гранатой Ф-1 со следами коррозии без запала, вблизи села Молдавановка — 82-мм минометной миной.
— Боеприпасы были уничтожены сотрудниками Росгвардии накладным зарядом в безопасном месте, — говорится в официальном релизе пресс-службы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
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