Жители Туапсинского района обнаружили гранату Ф-1 и минометную мину

Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Предметы, внешне похожие на боеприпасы, обнаружении вблизи села Дефановка и села Молдавановка Туапсинского района. Полиция передала информацию в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

На места обнаружения были направлены сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа.

Обнаруженный предмет в селе Дефановка оказался гранатой Ф-1 со следами коррозии без запала, вблизи села Молдавановка — 82-мм минометной миной.

— Боеприпасы были уничтожены сотрудниками Росгвардии накладным зарядом в безопасном месте, — говорится в официальном релизе пресс-службы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.