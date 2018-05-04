«Спартак» с пониманием относится к включению Джикии в пул тестирования РУСАДА

— Включение в такой пул тестирования подразумевает не отчет о скушанном и принятом, а сообщение о своем местоположении и расписании. Включили и включили. Мы к этому относимся совершенно спокойно и с пониманием. Наличие травмы не исключает интерес ВАДА к кандидатам в сборные команды.

Джикия и Кокорин практически не имеют шансов поехать на чемпионат мира-2018. Футболисты получили травмы крестообразных связок и, скорее всего, не успеют восстановиться к турниру.