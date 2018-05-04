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«Спартак» с пониманием относится к включению Джикии в пул тестирования РУСАДА
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«Спартак» с пониманием относится к включению Джикии в пул тестирования РУСАДА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
"Спартак" с пониманием относится к включению защитника команды Георгия Джикии в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на врача клуба Михаила Вартапетова. Ранее стало известно, что Джикия и нападающий "Зенита" Александр Кокорин включены в систему ADAMS перед стартом чемионата мира-2018.
— Включение в такой пул тестирования подразумевает не отчет о скушанном и принятом, а сообщение о своем местоположении и расписании. Включили и включили. Мы к этому относимся совершенно спокойно и с пониманием. Наличие травмы не исключает интерес ВАДА к кандидатам в сборные команды.
Джикия и Кокорин практически не имеют шансов поехать на чемпионат мира-2018. Футболисты получили травмы крестообразных связок и, скорее всего, не успеют восстановиться к турниру.
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