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«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
В чемпионате Англии по футболу встречаются «Брайтон» и "Манчестер Юнайтед".
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Райан Мэтью • Бруно Сальтор • Даффи Шейн • Данк Льюис • Бонг Гаэтан • Кноккарт Антони • Стивенс Дейл • Прёппер Дэви • Искьердо ХосеГросс ПаскальМюррей Гленн
Запасные: Крул Тим • Скелотто Эзекиль • Уллоа Леонардо • Кайал Барам • Голдсон Коннор • Локадия Юрген • Марч Соломон
Де Хеа Давид • Дармиан Маттео • Смоллинг Крис • Рохо МаркосЯнг Эшли • Феллайни Маруан • Матич Неманья • Погба Поль • Мата Хуан • Рэшфорд МаркусМарсьяль Антони
Запасные: Ромеро Серхио • Эррера Андер • Лингард ДжессиШоу Люк • Байи Эрик • Линделоф Виктор • Мактоминей Скотт
04 мая. Стадион «Фалмер» (Брайтон энд Хоув).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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