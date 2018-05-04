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Волгоградских байкеров зовут на открытие сезона и эротическое шоу
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Волгоградских байкеров зовут на открытие сезона и эротическое шоу 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сотни байкеров готовятся к открытию сезона весенних покатушек. Волгоградцы освятят свои мотоциклы и устроят мощный и громкий рок-фестиваль на площадке байк-шоу в Тракторозаводском районе.
— В 11:00 байкеры соберутся на парковке ТРЦ «Европа Сити Молл», — рассказали организаторы праздника. — Перед пробегом до Мамаева кургана волгоградцев ждут исторические бои, катание на квадроциклах и щедрая порция рок-хитов. В 14:23 на парковке зарычат моторы. Сотни мотоциклистов поедут к храму всех Святых на Мамаевом кургане. Настоятель церкви отец Георгий освятит все байки.
После официальных церемоний байкеры начнут отмечать открытие сезона на площадке байк-шоу. Горожан зовут на те же показательные бои, рок-концерт и женское эротическое шоу.
О том, как сотни поклонников «железных коней» открывали сезон в прошлом году, смотрите в нашем репортаже.
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