Волгоградских байкеров зовут на открытие сезона и эротическое шоу

Сотни байкеров готовятся к открытию сезона весенних покатушек. Волгоградцы освятят свои мотоциклы и устроят мощный и громкий рок-фестиваль на площадке байк-шоу в Тракторозаводском районе.

— В 11:00 байкеры соберутся на парковке ТРЦ «Европа Сити Молл», — рассказали организаторы праздника. — Перед пробегом до Мамаева кургана волгоградцев ждут исторические бои, катание на квадроциклах и щедрая порция рок-хитов. В 14:23 на парковке зарычат моторы. Сотни мотоциклистов поедут к храму всех Святых на Мамаевом кургане. Настоятель церкви отец Георгий освятит все байки.

После официальных церемоний байкеры начнут отмечать открытие сезона на площадке байк-шоу. Горожан зовут на те же показательные бои, рок-концерт и женское эротическое шоу.

О том, как сотни поклонников «железных коней» открывали сезон в прошлом году, смотрите в нашем репортаже.