Руни: «Забивать за сборную — прекрасное чувство»

Уэйн Руни вспомнил, как играл за сборную Англии на юношеском чемпионате Европы в 2002-м году. В матче за третье место юный игрок «Эвертона» сделал хет-трик и помог своей команде победить Испанию со счётом 4:1.

"Это было прекрасное время. Меня позвали в сборную Англии среди юношей до 17 лет, и мы провели великолепный турнир. Мы проиграли в полуфинале, но это был ценный опыт. Это была та стадия карьеры, когда ты еще продолжаешь активно развиваться как игрок, но действительно наслаждаешься процессом и получаешь удовольствие от новых испытаний.

Я стал привыкать к тому, что забиваю за свою страну. Это прекрасное чувство на любом возрастном уровне. Помню, что на протяжении всего турнира на самом деле играл в бутсах Пола Бресуэлла. Он был игроком «Эвертона», так что играть в его бутсах и стать в них лучшим бомбардиром было чем-то невероятным. Оглядываясь назад, могу сказать, что это был потрясающий период, прекрасное время для игры в футбол и профессионального развития", — сказал Руни.