Бойцы «Грома» обезвредили «террористов» на Театральной площади 

4 мая на Театральной площади в Калуге прошёл четвертый ежегодный смотр строя и песни личного состава подразделений уголовно-исполнительной системы Калужской области. Сотрудники прошли торжественным маршем под строевые песни, те, кто недавно начал службу в УФСИН, принесли присягу, а бойцы отряда специального назначения «Гром», воспитанники подросткового военно-патриотического отряда «Витязь» и специалисты-кинологи провели показательные выступления. «Сотрудники службы исполнения наказаний обеспечивают надлежащее функционирование исправительных учреждений, поддерживают общественный порядок на территории Калуги и области, сотрудники отряда „Гром“ принимают активное участие в проведении контртеррористических операций. На состоявшемся сегодня смотре сотрудники УФСИН продемонстрировали высокие профессиональные качества. От имени депутатов городской думы хочу поблагодарить всех сотрудников за их нелегкую службу и пожелать им крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, новых успехов и достижений», — сказал принимавший участие в смотре глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. По итогам смотра первое место заняли сотрудники Федерального казённого учреждения Исправительная колония №3, они получили переходящий кубок и диплом первой степени. Сейчас в подразделениях уголовно-исполнительной системы служат около двух тысяч человек, на строевом смотре были представлены все отделы и службы УФСИН. Фото пресс-службы городской думы Калуги