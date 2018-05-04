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Дмитрий Хохлов: «Тосно» опасен всем, им нечего терять
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Дмитрий Хохлов: «Тосно» опасен всем, им нечего терять 

Советский спорт 1 час назад
— Остались очень важные игры, и футболистам очень важно дать восстановиться. У нас нет полного недельного цикла, где могли бы заняться восстановлением и дать нагрузку. В коротком цикле важно, чтобы они свежими вышли на следующий матч. Этот промежуток был построен так, чтобы игроки больше отдохнули, восстановили силы, убрали болевые ощущения и в полной готовности подошли к матчу с «Тосно».
— Какое состояние у Темникова и Рыкова? — У Вани побольше проблем, он вряд ли примет участие в игре с «Тосно». Володю ждем, он проходил тестирование после тренировки. С врачами переговорим, но он готовится.
— Как собираетесь строить игру: от себя или соперника? — Я неоднократно повторял, что мы стараемся показывать свою игру, но учитывать слабые и сильные стороны соперника. Нельзя сказать, что будем играть так, как хотим. Мы играем против команд, которые тоже пытаются нам помешать. Будем играть от себя, но с учетом многих факторов.
— Чем опасен «Тосно»? — Всем. «Тосно» нечего терять, как и Хабаровску, когда мы туда летели. Я тогда говорил, что они борются за то, чтобы остаться в РФПЛ, и игра на расслабоне здесь не пройдет. Мотивация есть, нужна полная самоотдача, настрой. Не могу сказать, что в «Тосно» совсем нет индивидуально сильных игроков, но больше они показывают командную игру. Этим они сильны, — сказал Хохлов в интервью клубному телеканалу.
Напомним, Рыков из-за травмы был заменен на 61-й минуте матча с «Рубином», который состоялся в Химках 30 апреля (0:0). Темников доиграл ту встречу до конца, но покидал поле с помощью врача.
Матч между «Тосно» и «Динамо» состоится 5 мая на стадионе «Петровский» и начнется в 14:00. В турнирной таблице РФПЛ бело-голубые занимают 11-е место, имея в активе 34 очка. Тосненцы с 24 баллами идут на 15-й позиции. В матче первого круга победу со счетом 1:0 одержал «Тосно».
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