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Турнир сильнейших. В городе пройдёт Кубок европейских чемпионов по регби-7
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Турнир сильнейших. В городе пройдёт Кубок европейских чемпионов по регби-7 

АиФ Санкт-Петербург 21 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Президент Федерации регби Петербурга Михаил Зарицкий рассказал «АиФ» о предстоящем турнире, специфике игры и популярности среди детей.
Командный спорт
— Включение регби-7 в состав Олимпийских игр дало сильный толчок для его развития в России. Популярен ли он в Петербурге?
— Действительно, регби-7 сейчас бурно развивается. Он был специально модифицирован для Олимпиад. Дело в том, что турниры по базовому виду, так называемому регби-15, где от каждой команды играют по 15 человек, проходят до полутора месяцев. В рамках Олимпийских игр подобное соревнование просто не провести. Поэтому в программу внесли именно регби-7. В этом виде участвуют по 7 спортсменов с каждой стороны. Но основное отличие — укороченное время поединка. Спортсмены играют два тайма по 7 минут. И в день могут провести по 3-4 матча. В итоге весь турнир с определением чемпиона укладывается в 2-3 дня. Игры быстрые, динамичные, они пришлись по вкусу зрителям.
С каждым годом регби-7 всё популярнее в России, в том числе и Петербурге. Мужская и женская сборные подбираются к мировым лидерам. Причём девушки даже успешнее, они уже входят в топ-3 лучших сборных мира.
В петербургском регби недавно произошло знаменательное событие. Впервые за 30 лет мужская команда «Нарвская застава» прорвалась в премьер-лигу.
— Какие перспективы у «Нарвской заставы» в чемпионате России?
— Мы пригласили в Петербург высококлассного тренера из Австралии Эндрю Куртейна. Специалисты из этой страны — законодатели мод в регби. Надеюсь, что благодаря этому сотрудничеству через несколько лет петербуржцы снова появятся в сборной России по регби.
— Много ли в нашем городе спортсменов, профессионально занимающихся регби-7?
— В городе проходят различные чемпионаты, в мужском первенстве по регби-7 играют 12 команд. Конечно, далеко не все спортсмены занимаются профессионально, для некоторых игра — это хобби. В целом, в Петербурге в регби играют почти полторы тысячи человек. Также в нашем городе существует почти 60 детских команд. Бесплатные секции регби есть в каждом районе Северной столицы.
— Неужели родители не боятся отдавать своих детей в такой контактный вид спорта?
— В детском регби есть ограничения в силовых приёмах, поэтому можно не бояться, что ребёнок получит травму. Выгодное отличие нашего вида спорта от футбола или хоккея — мы принимаем детей самой разной комплекции и навыков. Но главное, наш спорт развивает ответственность, умение работать в команде.
Россия против Европы
— Третий год подряд Кубок европейских чемпионов по регби-7 среди мужских команд проходит в городе на Неве. Как удалось так надолго привлечь престижный турнир?
— Несколько лет назад в Париже проходила Ассамблея «Регби Европа». Я там выступил, рассказал о Санкт-Петербурге, о развитии вида спорта в нашем городе. Тогда нам позволили провести пробный турнир. Европейским спортивным чиновникам понравилось, как мы организовали соревнование. И было принято решение дать Петербургу право проведения Кубка европейских чемпионов на протяжении четырёх лет. Это огромный толчок развития регби-7 и в целом регби в Петербурге и в России. В прошлом году, например, на игры Кубка пришли посмотреть более 12 тысяч человек!
— Сколько команд приедут к нам в этом году?
— Турнир пройдёт 12-13 мая на малой арене стадиона «Петровский». Там выступят лучшие команды из Франции, Финляндии, Швейцарии, Испании, Грузии, Литвы, Латвии, Чехии. А Россию представят сразу три клуба. В этом году лицом Кубка стал большой поклонник регби, актёр Иван Охлобыстин.
— Не все петербуржцы, которые посетят «Петровский», хорошо разбираются в правилах регби-7. Как им понять все нюансы игры?
— В течение двух дней проведения турнира для зрителей будет работать интерактивная площадка регбиFest, где можно поиграть в регби, попробовать себя в разных амплуа, поучаствовать в спортивных эстафетах и соревнованиях. Скучно не будет никому: ни взрослым, ни детям.
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