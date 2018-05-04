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Интернатовцы регулярно тренируются на улице
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Интернатовцы регулярно тренируются на улице 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Получатели социальных услуг вешняковского психоневрологического интерната № 26 стараются постоянно поддерживать себя в отличной физической форме.
Интернатовцы часто принимают участие в окружных соревнованиях. Только за март они завоевали для района 7 медалей в состязаниях по плаванию и одну выиграли в дартс.
Хорошие спортивные успехи вешняковцев объясняются их регулярными тренировками. А установившаяся весенняя погода позволяет часто проводить их на улице.
Например, недавно на территории интерната были организованы «Весёлые старты». Все участники разбились на две команды и определяли, кто из них быстрей в ведении футбольного мяча при обходе конусов, ведении гимнастического мяча рукой, беге в паре в обруче, преодолении дистанции с подбрасыванием мяча и других видах состязаний.
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