Интернатовцы регулярно тренируются на улице

Получатели социальных услуг вешняковского психоневрологического интерната № 26 стараются постоянно поддерживать себя в отличной физической форме.

Интернатовцы часто принимают участие в окружных соревнованиях. Только за март они завоевали для района 7 медалей в состязаниях по плаванию и одну выиграли в дартс.

Хорошие спортивные успехи вешняковцев объясняются их регулярными тренировками. А установившаяся весенняя погода позволяет часто проводить их на улице.

Например, недавно на территории интерната были организованы «Весёлые старты». Все участники разбились на две команды и определяли, кто из них быстрей в ведении футбольного мяча при обходе конусов, ведении гимнастического мяча рукой, беге в паре в обруче, преодолении дистанции с подбрасыванием мяча и других видах состязаний.