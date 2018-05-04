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Школьники из Черемушек выступили на слете военно-патриотических клубов
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Школьники из Черемушек выступили на слете военно-патриотических клубов 

Управа района Черемушки 59 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
На базе детского оздоровительного лагеря «Патриот» состоялся традиционный слет военно-патриотических клубов Москвы по военно-прикладным видам спорта. Военно-патриотический клуб «Единство» из школы № 1205 уже в десятый раз выступал на этом слете.
В первый день команда из Черемушек приняла участие в трех этапах: «стрелковый поединок», бег на 100 метров и «Ратные страницы истории». На второй день сдавали кросс на два километра, комплексные силовые упражнения и приняли участие в конкурсе «Статен в строю — силен в бою». В третий день ребята вполне успешно отметали гранаты на дальность и приняли участие в сложнейшей игре на местности «Вперед юнармейцы».
«Прошли весь пятикилометровый отрезок пути с минимальными ошибками, но при этом долго, более одного часа. Приятно, что ребята выкладывались на всем протяжении слета и вполне адекватно поняли причины не самого лучшего результата», — добавляет пресс-служба школы Черемушек.
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