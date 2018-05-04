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Луис Суарес: «Класико — великое зрелище для болельщиков»
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Луис Суарес: «Класико — великое зрелище для болельщиков» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил, что игры между сине-гранатовыми и "Реалом" всегда особенные, и болельщики их очень любят. Ближайшее класико пройдет 6 мая на «Камп Ноу».
— Класико — это особые, захватывающие матчи, и мне повезло принимать в них участие, — цитирует Marca Суареса. — Замечательно иметь такую возможность, потому что это великое зрелище для болельщиков, и даже футболисты всегда нервничают и переживают во время класико.
Последнее класико состоялось в рамках 17 тура чемпионата Испании 23 декабря 2017 года. Тогда «Барселона» выиграла со счетом 3:0, а Суарес отметился одним из голов.
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