Кто они — «серебряные» волонтеры, и зачем нужны

Встречать гостей чемпионата мира по футболу в Москве будут 600 «серебряных» волонтеров. Главное требование к волонтерам — владение иностранными языками На курсах подготовки к мундиалю «серебряные» волонтеры — самые прилежные ученики.

Кто такие «серебряные» волонтеры, и зачем они нужны на предстоящем чемпионате мира по футболу, в интервью «МИР 24» рассказала заместитель директора ресурсного центра «Мосволонтер» Инна Ширшова.

— Инна, здравствуйте. Волонтер считается «серебряным» с какого возраста?

И. Ш. : В основном, это женщины. У них пенсионный возраст с 55 лет. «Серебряные» волонтеры — это 55+.

— А сам термин «серебряные волонтеры» откуда?

И. Ш. : Серебряный возрст, «серебряный» волонтер. Буквально год назад была дискуссия: серебряные вообще — это хорошо или нет. Сошлись на том, что серебро — благородный металл, показатель чистоты, стойкости.

Продолжение беседы с Инной Ширшовой смотрите в видеоверсии.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ