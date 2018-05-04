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Кто они — «серебряные» волонтеры, и зачем нужны
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Кто они — «серебряные» волонтеры, и зачем нужны 

Мир24 59 минут назад
Встречать гостей чемпионата мира по футболу в Москве будут 600 «серебряных» волонтеров. Главное требование к волонтерам — владение иностранными языками На курсах подготовки к мундиалю «серебряные» волонтеры — самые прилежные ученики.
Кто такие «серебряные» волонтеры, и зачем они нужны на предстоящем чемпионате мира по футболу, в интервью «МИР 24» рассказала заместитель директора ресурсного центра «Мосволонтер» Инна Ширшова.
— Инна, здравствуйте. Волонтер считается «серебряным» с какого возраста?
И. Ш. : В основном, это женщины. У них пенсионный возраст с 55 лет. «Серебряные» волонтеры — это 55+.
— А сам термин «серебряные волонтеры» откуда?
И. Ш. : Серебряный возрст, «серебряный» волонтер. Буквально год назад была дискуссия: серебряные вообще — это хорошо или нет. Сошлись на том, что серебро — благородный металл, показатель чистоты, стойкости.
Продолжение беседы с Инной Ширшовой смотрите в видеоверсии.
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