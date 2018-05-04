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В Югре ветеранам Великой Отечественной войны подарили подписку на АиФ-Югра
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В Югре ветеранам Великой Отечественной войны подарили подписку на АиФ-Югра 

АиФ Югра 53 минуты назад
Фото: АиФ Югра
В рамках ежегодной окружной акции «Подпиши ветерана» ветеранам из Ханты-Мансийского автономного округа была оформлена бесплатная годовая подписка на общественно-политическую газету «Аргументы и Факты — Югра».
Председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Думы Югры Николай Ташланов отметил, что ежегодное участие в окружной акции «Подпиши ветерана» — дань бесконечного уважения и признания югорским участникам Великой Отечественной войны.
Кроме того, Николай Ташланов поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы: «От имени сторонников партии поздравляю ветеранов и тружеников тыла с самым значимым и торжественным праздником нашей страны — Днем Победы! Мы знаем, сколько сил ветераны вложили в эту победу, через сколько трудностей прошли, чтобы достигнуть своей главной цели. Память о подвигах нашего народа объединяет сегодня и нас, дает веру в свои силы и будущее России. Желаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни».
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