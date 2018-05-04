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Парламент Каталонии позволил избрать главу правительства дистанционно
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Парламент Каталонии позволил избрать главу правительства дистанционно 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Парламент Каталонии в пятницу одобрил реформу законодательства, позволяющую проводить процедуру избрания главы правительства дистанционно.
"Парламент одобрил поправку в закон о президентстве, чтобы иметь возможность проводить дебаты по поводу утверждения (главы правительства — ред.) без присутствия кандидата", — сообщается на странице парламента Каталонии в Twitter.
Сообщается, что за изменение в законодательстве было отдано 70 голосов со стороны представителей партий «Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства». Против было отдано 64 голоса от представителей партии «Граждане», социалистической партии Каталонии (PSC), Catalunya en Comú-Podem (каталонское отделение партии Podemos) и Народной партии Каталонии.
Конституционный суд Испании в конце января постановил, что уехавший в Брюссель экс-глава женералитета Каталонии может быть утвержден на посту главы правительства Каталонии, лишь присутствуя в региональном парламенте лично. Однако в случае прибытия в Испанию Пучдемону грозит заключение в тюрьму.
Ранее официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго заявил, что Мадрид не позволит сторонникам независимости Каталонии принять закон для изменения статуса экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, чтобы тот мог снова стать главой региона.
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