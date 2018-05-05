Пучдемона вновь выдвинут кандидатом на пост главы правительства Каталонии

МАДРИД, 5 мая — РИА Новости . Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Германии, вновь будет выдвинут кандидатом на пост главы правительства Каталонии.

С таким предложением выступила возглавляемая им партия «Вместе за Каталонию» (JxCat), имеющая в каталонском парламенте 34 мандата из 135, сообщил представитель JxCat Эдуард Пужоль после собрания депутатов от этой политической силы в Берлине.

Кандидатура Пучдемона, экстрадиции которого из Германии добивается Испания, будет официально выдвинута до 14 мая. В минувшую пятницу парламент Каталонии одобрил реформу, позволяющую проводить процедуру избрания главы правительства дистанционно.

Конституционный суд Испании в конце января постановил, что уехавший в Брюссель экс-глава женералитета Каталонии может быть утвержден на посту главы правительства Каталонии, лишь присутствуя в региональном парламенте лично. Однако в случае прибытия в Испанию Пучдемону грозит заключение в тюрьму.

Ранее официальный представитель правительства Испании, министр культуры страны Иньиго Мендес де Виго заявил, что Мадрид не позволит сторонникам независимости Каталонии принять закон для изменения статуса экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, чтобы тот мог снова стать главой региона.

Теперь спикер парламента этого испанского автономного сообщества Роже Торрен начнет переговоры с различными политическими силами, чтобы официально выдвинуть Пучдемона кандидатом на должность главы женералитета.

Если Конституционный суд Испании вновь признает незаконным «дистанционное утверждение» Пучдемона на пост главы женералитета, партия «Вместе за Каталонию» в очередной раз предложит другого кандидата — бывшего главу общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчеса , который находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме в связи с преступлениями, связанными с незаконным провозглашением независимости Каталонии.

В настоящее время Пучдемон в Берлине дожидается решения немецкого суда по вопросу о его экстрадиции в Испанию, где ему предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению он может быть приговорен к 30 годам тюремного заключения.

Каталония переживает глубокий политический кризис после досрочных выборов в региональный парламент 21 декабря. Они состоялись на фоне введения прямого правления Мадрида после незаконного референдума о независимости 1 октября и провозглашения независимости парламентом 27 октября.