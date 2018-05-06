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Пучдемона выдвинут на пост главы правительства Каталонии
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Пучдемона выдвинут на пост главы правительства Каталонии 

Газета.Ru 15 минут назад
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь будет выдвинут кандидатом на пост главы правительства области. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, с таким предложением выступила возглавляемая им партия «Вместе за Каталонию», имеющая в парламенте 34 мандата из 135.
Как отмечается, кандидатура Пучдемона будет официально выдвинута до 14 мая.
Ранее СМИ сообщили, что экс-глава правительства Каталонии Пучдемон рассматривал возможность скрыться от преследований испанского руководства в России.
После проведения 1 октября референдума о независимости Каталонии и последовавших за ним столкновений Пучдемон бежал в Бельгию. Испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона, он был объявлен в европейский розыск, однако власти Бельгии отпустили политика и четверых его соратников.
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