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ФИФА придумала новые турниры. Европейские лиги и клубы против
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ФИФА придумала новые турниры. Европейские лиги и клубы против 

SovSport.Ru 46 минут назад
Фото: SovSport.Ru
В Петербурге в четверг заседали руководители топовых европейских футбольных лиг. Российский город принял собрание совета директоров организации, которую возглавляет швед Ларс-Кристер Олссон. Сейчас он — президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL), раньше Олссон был исполнительным директором УЕФА, а в 2007-м после прихода в организацию Мишеля Платини его на этом посту сменил нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино.
Это была первая публичная должность Инфантино, которого потом многие запомнят как ведущего жеребьевок еврокубковых турниров. Теперь Олссон и Инфантино — оба руководители, однако по одному весьма важному вопросу их позиции и мнения их организаций принципиально расходятся.
Инициатива Инфантино — реформировать клубный чемпионат мира так, чтобы он стал более привлекательным. Президент ФИФА хочет увеличить количество участников, сейчас его предложение — это 24 клуба вместо 7. Полтора года назад Инфантино говорил о 32 участниках, теперь снизил масштаб, но представители УЕФА и ФИФА все равно не одобряют.
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Кроме того, Инфантино предлагает проводить турнир для сборных в формате Лиги наций УЕФА, которая заменит товарищеские матчи осенью 2018-го и даст дополнительные шансы попасть на Евро-2020, в мировом масштабе.
L'Equipe сообщал о нежелании клубов и лиг принимать эти нововведения несколько дней назад в виде инсайда, а в Петербурге Ларс-Кристер Олссон после общения с представителями европейских лиг обосновал позицию сопротивления. Получилось доходчиво.
— Мы обсуждали новый формат Клубного чемпионата мира и Лиги наций. Мы полагаем, что соревнования негативно повлияют на сегодняшний футбол. Нам совершенно не нравится этот процесс. Это очень напоминает ФИФА прошлого: я думал, мы перешагнули через это. Не было проведено надлежащих консультаций, задействованные организации не были вовлечены в обсуждение. Мы просто получили на стол это предложение, которое выглядит как черный ящик. Мировой футбол будет вынужден принять решение по вопросу, о котором ничего не знает.
Мне кажется, в настоящее время ФИФА старается играть различными футбольными органами и не давать им прийти к общему соглашению. Мы не обладаем достаточной информацией, чтобы принять участие в обсуждении или выразить мнение по этому проекту.
Прежде всего — сам процесс. И ФИФА и УЕФА обещали, что процесс принятия решения будет проводиться при участии всех заинтересованных лиц. Важно сохранять, поддерживать соревновательный баланс во внутренних соревнованиях. Новый формат Клубного чемпионата обещает доход в 12 миллиардов долларов на протяжении 12 лет и внесет дисбаланс в развитие крупных клубов и небольших. Разница между богатыми клубами и небогатыми будет увеличиваться, это разрушительно скажется на балансе в футболе.
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