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«Удинезе» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянской Серии А 6 мая
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«Удинезе» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянской Серии А 6 мая 

LiveSport.Ru 44 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
«Удинезе»
«Зебры» находятся на расстоянии трех очков от зоны вылета. И холодное дыхание Серии В с каждым туром все ближе. Ведь безвыигрышная серия затянулась. «Удинезе» не праздновал победу с конца января. И за 13 матчей этого периода «бьянконери» смогли заработать только два очка: ничьи с «Миланом» (1:1) и «Беневенто» (3:3).
Последняя случилась как раз в крайнем туре. Подопечные Тудора вели в счете и отыгрывались. В статусе потенциального победителя они пробыли вплоть до компенсированного времени. На 90-й минуте Санья вытащил для своей команды ничью.
Все прогнозы на Серию А  «Удинезе» демонстрирует очень странную тенденцию в последних пяти матчах: более мощно проводить второй тайм, но забивать всегда в первом. При этом даже «Наполи» с «Лацио» «зебры» закатывали гол первыми.
«Интер»
«Интер» уже отстал от «Лацио» (читай, зоны ЛЧ) на четыре очка. А все из-за двух обидных упущений: проигрыши «Торино» (0:1) и «Ювентусу» (2:3).
С «быками» не сложилось в плане реализации. «Интернационале» атаковал всю игру (15 ударов, 8 — в створ), но пробить идеальный хозяйский порядок в защите не сумел.
Против команды Аллегри был схожий сценарий: ранний пропущенный гол и псевдорезультативные потуги отквитать мяч (10 ударов, 5 — в створ, вели 2:1). Только в сюжет этой игры вплелась еще и красная карточка для опорника «Интера» Матиаса Вечино. Это и сказалось на функциональном состоянии команды Спаллетти в концовке игры.
Прогноз
Моментов «Удине» создает много. В среднем за матч «бьянконери» пробивают по воротам 11,26 раз. При этом наблюдается еще одна интересная штука: попадает по воротам «Удинезе» редко — в среднем 3,7 раз за матч, но, если попадает — наверняка. Ведь реализация своих моментов у «черно-белых» одна из лучших в чемпионате (11,7%).
Предлагаем на рассмотрение ставку «2Х + ТБ 2,5» за 2,14. «Зебры» на протяжении 12-ти матчей пропускают как минимум два гола. А последние пять игр хотя бы один гол забивают сами. Так что думаем, что «Интер» отомстит «бьянконери» за поражение в первом круге (1:3).
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