Ещё
Юпп Хайнкес: Пока нельзя оценивать шансы Нойера сыграть на чемпионате мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юпп Хайнкес: Пока нельзя оценивать шансы Нойера сыграть на чемпионате мира 

Советский спорт 20 минут назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о восстановлении голкипера Мануэля Нойера.
«В субботу он не попадет в заявку, — приводит AS слова немца. — Сегодня он проведет часть тренировки с командой, что ускорит его восстановление. А на следующей неделе он сделает следующий шаг на пути к восстановлению.
Его возвращение в строй зависит от врачей, Мануэля и меня. Сейчас я пока не могу говорить об этом.
Сейчас он в отличной форме. Он здорово работает и серьезно настроен сыграть на чемпионате мира. Все выглядит позитивно, но пока нельзя оценивать его шансы».
Напомним, Нойер получил травму ноги в сентябре, а приступил к тренировкам с мячом в апреле.
Советский спорт: последние новости
«Зенит» оштрафован на 100 тыс рублей по итогам 28-го утра, ЦСКА заплатит 80 тыс Александр Кожевников: Назначение Воробьева стало неожиданным для всех Дмитрий Хохлов: «Тосно» опасен всем, им нечего терять
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала27
Почему сборной России будет тяжело22
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Как выглядит победившая всех гимнастка13
УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов2
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение