Юпп Хайнкес: Пока нельзя оценивать шансы Нойера сыграть на чемпионате мира

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о восстановлении голкипера Мануэля Нойера

«В субботу он не попадет в заявку, — приводит AS слова немца. — Сегодня он проведет часть тренировки с командой, что ускорит его восстановление. А на следующей неделе он сделает следующий шаг на пути к восстановлению.

Его возвращение в строй зависит от врачей, Мануэля и меня. Сейчас я пока не могу говорить об этом.

Сейчас он в отличной форме. Он здорово работает и серьезно настроен сыграть на чемпионате мира. Все выглядит позитивно, но пока нельзя оценивать его шансы».

Напомним, Нойер получил травму ноги в сентябре, а приступил к тренировкам с мячом в апреле.