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Молодые вологодские футболисты привезли бронзу с Европейского турнира Специальной олимпиады по футболу
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Молодые вологодские футболисты привезли бронзу с Европейского турнира Специальной олимпиады по футболу 

Вологда.рф 38 минут назад
Фото: Вологда.рф
Третье место заняла сборная Вологодской области на Европейском турнире Специальной олимпиады по футболу «7*7». Состязания, приуроченные к чемпионату мира по футболу, впервые прошли во дворце зимних игр «Зенит» в Санкт-Петербурге.
На поле вышли около 200 спортсменов с особенностями развития. Футболисты 16-20 лет приехали из 13 стран: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Македонии, Словакии, Узбекистана, Фарерских островов, Черногории, Хорватии, Швейцарии и России. На первом квалификационном отборе вологодские футболисты сыграли с командами Швейцарии и Белоруссии. Европейцев ребята обыграли «всухую»: матч закончился со счетом 4:0. Встреча с белорусами завершилась со счетом 3:1 в пользу вологжан.
Во втором этапе футболистов из Вологодской области ждали более сильные игроки. В двух поединках вологжане уступили: встреча с командой Латвии закончилась со счетом 0:1 в пользу европейских спортсменов, игра с командой из Санкт-Петербурга завершилась со счетом 2:5 в пользу хозяев поля. А вот противников из Узбекистана наши ребята обыграли со счетом 3:2.
В полуфинале представители Вологодчины сыграли против узбеков. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу вологжан. Впереди у спортсменов новые старты. В мае они поучаствуют в чемпионате России по мини-футболу среди людей с ограниченными возможностями.
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