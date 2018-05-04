Молодые вологодские футболисты привезли бронзу с Европейского турнира Специальной олимпиады по футболу

Третье место заняла сборная Вологодской области на Европейском турнире Специальной олимпиады по футболу «7*7». Состязания, приуроченные к чемпионату мира по футболу, впервые прошли во дворце зимних игр «Зенит» в Санкт-Петербурге.

На поле вышли около 200 спортсменов с особенностями развития. Футболисты 16-20 лет приехали из 13 стран: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Македонии, Словакии, Узбекистана, Фарерских островов, Черногории, Хорватии, Швейцарии и России. На первом квалификационном отборе вологодские футболисты сыграли с командами Швейцарии и Белоруссии. Европейцев ребята обыграли «всухую»: матч закончился со счетом 4:0. Встреча с белорусами завершилась со счетом 3:1 в пользу вологжан.

Во втором этапе футболистов из Вологодской области ждали более сильные игроки. В двух поединках вологжане уступили: встреча с командой Латвии закончилась со счетом 0:1 в пользу европейских спортсменов, игра с командой из Санкт-Петербурга завершилась со счетом 2:5 в пользу хозяев поля. А вот противников из Узбекистана наши ребята обыграли со счетом 3:2.

В полуфинале представители Вологодчины сыграли против узбеков. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу вологжан. Впереди у спортсменов новые старты. В мае они поучаствуют в чемпионате России по мини-футболу среди людей с ограниченными возможностями.