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Экспозиция к 73-летию Победы открылась в Тимирязевском
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Экспозиция к 73-летию Победы открылась в Тимирязевском 

Управа района Тимирязевский города Москвы 39 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Выставку к очередной годовщине Победы организовали в Тимирязевской академии. На ней представлено более 100 экспонатов. Среди них — образцы обмундирования советских и немецких солдат, патроны, предметы быта, номер газеты «Красная звезда» от 8 мая 1945 года, денежные купюры военного времени. Об этом сообщил организатор выставки, студент аграрного вуза Дмитрий Иванов.
— Я с 13 лет занимаюсь поиском и реставрацией уникальных артефактов. Моя коллекция год от года увеличивается и сегодня состоит из 300 предметов времен Великой Отечественной войны, — поделился Иванов.
Студент добавил, что когда к 70-летию Победы начали открываться архивы Министерства обороны РФ, он решил разыскать информацию о своем прадедушке. Тогда ему удалось найти место захоронения в Белоруссии, и еще одним неизвестным солдатом стало меньше. (мю)
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