Экспозиция к 73-летию Победы открылась в Тимирязевском

Выставку к очередной годовщине Победы организовали в Тимирязевской академии. На ней представлено более 100 экспонатов. Среди них — образцы обмундирования советских и немецких солдат, патроны, предметы быта, номер газеты «Красная звезда» от 8 мая 1945 года, денежные купюры военного времени. Об этом сообщил организатор выставки, студент аграрного вуза Дмитрий Иванов

— Я с 13 лет занимаюсь поиском и реставрацией уникальных артефактов. Моя коллекция год от года увеличивается и сегодня состоит из 300 предметов времен Великой Отечественной войны, — поделился Иванов.