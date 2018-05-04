Экспозиция к 73-летию Победы открылась в Тимирязевском 

Выставку к очередной годовщине Победы организовали в Тимирязевской академии. На ней представлено более 100 экспонатов. Среди них — образцы обмундирования советских и немецких солдат, патроны, предметы быта, номер газеты «Красная звезда» от 8 мая 1945 года, денежные купюры военного времени. Об этом сообщил организатор выставки, студент аграрного вуза Дмитрий Иванов.
— Я с 13 лет занимаюсь поиском и реставрацией уникальных артефактов. Моя коллекция год от года увеличивается и сегодня состоит из 300 предметов времен Великой Отечественной войны, — поделился Иванов.
Студент добавил, что когда к 70-летию Победы начали открываться архивы Министерства обороны РФ, он решил разыскать информацию о своем прадедушке. Тогда ему удалось найти место захоронения в Белоруссии, и еще одним неизвестным солдатом стало меньше. (мю)