Звезда тенниса Марина Мельникова проведёт в Перми бесплатные мастер-классы

Только 7 и 8 мая в Перми пройдут мастер-классы именитой спортсменки Марины Мельниковой . Пермяки смогут испытать себя на корте благодаря поддержке группы «ЛУКОЙЛ»

Марина Мельникова когда-то сама делала свои первые шаги на пермских кортах, а сегодня в перерывах между соревнованиями и тренировками приезжает в родной город, чтобы «заразить» этим видом спорта детей и взрослых.

— Уровень подготовки не важен, главное — желание, — рассказывают организаторы. — Участие бесплатное, инвентарь предоставляется.

Для детей занятия пройдут в спорткомплексе «Спортхолл» 7 мая в 13:00 и в 15:00. Во вторник спортсменка даст мастер-классы в теннисном клубе «Гамильтон» в 12:00 для детей и в 14:00 для взрослых.

Мероприятия проходят в рамках акции «ЛУКОЙЛ за здоровье нации». Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться по телефону +7 964 192-64-23.