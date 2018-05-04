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Дмитрий Сватковский готов заменить в Государственной думе Владимира Панова
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Дмитрий Сватковский готов заменить в Государственной думе Владимира Панова 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Довыборы в парламент пройдут по округу № 129. В него входят: Нижегородский и Советский районы Нижнего Новгорода; Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский и Спасский районы Нижегородской области.
Мандат депутата по этому округу освободил Владимир Панов, когда стал мэром Нижнего Новгорода. Выбирать нового представителя своих интересов нижегородцы будут в единый день голосования 9 сентября.
Своего кандидата «Единая Россия» определит на праймериз 3 июня. Во внутрипартийном голосовании может принять участие любой человек, прописанный на территории округа. Для этот сформируют 101 счетный участок.
До 8 мая принимаются заявки от кандидатов. Пока из пять: и. о. главы Нижегородского района Алексей Мочкаев, студент Кирилл Нижегородов, председатель молодежного парламента при заксобрании Татьяна Скоробогатова, директор Нижегородского парка Победы Сергей Патлань. Сегодня подал заявку и. о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский.
— Я решил, что пришло время идти вперед, и партия дает отличную возможность это сделать, — заявил Сватковский. — Основная моя задача теперь — применить те знания, которые у меня появились за 12 лет работы в Нижегородской области, в дальнейшей работе, познакомить нижегородцев со своим видением развития событий. И, конечно, защищать интересы людей, которые живут на 129 округе.
До праймериз все кандидаты должны на встречах с избирателями и в дебатах доказать, что готовы представлять Нижегородскую область в российском парламенте, пояснил секретарь НРО «ЕР», депутат Госудмы Денис Москвин
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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