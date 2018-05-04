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Дмитрий Сватковский претендует на место Владимира Панова в Госдуме
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Дмитрий Сватковский претендует на место Владимира Панова в Госдуме 

В городе N 32 минуты назад
Фото: В городе N
4 мая и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявился на участие в предварительном голосовании «Единой России» по дополнительным выборам в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 129. Ранее это место занимал действующий глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Как сообщает пресс-служба РИК НРО «Единая Россия», такое решение Сватковского связано с его желанием реализовать на федеральном уровне опыт, накопленный за годы работы в регионе.
Я решил, что пришло время идти вперед, и партия дает отличную возможность это сделать. Сегодня мы стоим на пути формирования истории современной России, и законотворческая задача здесь очень важна. Я долгое время работал в социальной сфере, знаю проблемы, с которыми сталкиваются люди. Для решения этих проблем у меня есть выработанная стратегия, которую я буду излагать нашим избирателям.
Дмитрий Сватковский
и.о. заместителя губернатора Нижегородской области
По словам секретаря Нижегородского регионального отделения ЕР Дениса Москвина, прием заявлений на участие во внутрипартийном предварительном голосовании по довыборам в Государственную думу продлится до 8 мая. На текущий момент подано пять заявлений на участие в процедуре. Среди кандидатов — и.о. главы Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев, председатель молодежного парламента при ЗС НО Татьяна Скоробогатова, директор парка Победы Сергей Патлань и студент Кирилл Нижегородов.
Процедура предварительного голосования состоится 3 июня. На избирательном округе № 129 будет сформирован 101 счетный участок, где любой прописанный на данной территории гражданин сможет сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов. По итогам голосования на основании волеизъявления жителей победитель будет выдвинут НРО партии «Единая Россия» на выборы в Государственную думу 9 сентября.
Напомним, кандидатуру в ЗС НО на место Сорокина выберут 3 июня.
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