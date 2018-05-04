Луис Суарес поделился ожиданиями от Эль-Класико

"Эль Класико — это особенный матч. Я рад, что принимаю участие в таких поединках. Болельщиков ждёт большой спектакль. Нам важно показать хорошую игру, потому что за этим матчем наблюдает огромное количество людей по всему миру. Мне особенно запомнился мой первый гол в Эль Класико в 2015 году. Невероятно забивать на поле своего главного соперника" — приводит слова Суареса Marca.

Напомним, что Эль Класико состоится в воскресенье в 21:45 по московскому времени.