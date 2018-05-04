Галимов сменил «Нефтехимик» на «Локомотив»

Нападающий Эмиль Галимов покинул «Нефтехимик» и стал игроком «Локомотива».

— «Нефтехимик» и «Локомотив» произвели обмен. В Ярославль отправился форвард Эмиль Галимов. Взамен наш клуб получил денежную компенсацию. Мы благодарим Эмиля за прошедший сезон и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в Твиттере нижнекамского клуба.

25-летний россиянин в прошедшем сезоне провел 46 матчей за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 29 (15+14) очков.

⚡ ОФИЦИАЛЬНО⚡ ХК «Нефтехимик» и «Локомотив» произвели обмен. В Ярославль отправился форвард Эмиль Галимов. Взамен наш клуб получил денежную компенсацию. Мы благодарим Эмиля за прошедший сезон и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/yhlJlFEpxF

— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 4 мая 2018 г.