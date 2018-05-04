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Галимов сменил «Нефтехимик» на «Локомотив»
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Галимов сменил «Нефтехимик» на «Локомотив» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий Эмиль Галимов покинул «Нефтехимик» и стал игроком «Локомотива».
— «Нефтехимик» и «Локомотив» произвели обмен. В Ярославль отправился форвард Эмиль Галимов. Взамен наш клуб получил денежную компенсацию. Мы благодарим Эмиля за прошедший сезон и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в Твиттере нижнекамского клуба.
25-летний россиянин в прошедшем сезоне провел 46 матчей за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 29 (15+14) очков.
⚡ ОФИЦИАЛЬНО⚡ ХК «Нефтехимик» и «Локомотив» произвели обмен. В Ярославль отправился форвард Эмиль Галимов. Взамен наш клуб получил денежную компенсацию. Мы благодарим Эмиля за прошедший сезон и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/yhlJlFEpxF
— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 4 мая 2018 г.
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