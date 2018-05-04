В Навигацкой школе прошел математический бой среди команд восьмых и девятых классов

Соревнования были организованы центром «Развитие» Малого Мехмата МГУ

Математический бой — это соревнование команд в решении математических задач. Глобальная идея состоит в том, чтобы в интересной игровой форме заинтересовать детей олимпиадной математикой и математикой в целом, показать, что от решения задач можно получать большое удовольствие. Условия игры Бой происходит на карте, нарисованной на доске. Карта поделена на территории.

В начале игры у команд на карте имеются столицы, с которых они начинают завоёвывать прилегающие свободные территории, решая математические задачи. Данный формат математических состязаний вызывает интерес у подростков, способствует укреплению командного духа кадет, развитию логического мышления и формированию мотивации к изучению математики олимпиадного уровня.