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В Навигацкой школе прошел математический бой среди команд восьмых и девятых классов
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В Навигацкой школе прошел математический бой среди команд восьмых и девятых классов 

На Западе Москвы 25 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Соревнования были организованы центром «Развитие» Малого Мехмата МГУ
Математический бой — это соревнование команд в решении математических задач. Глобальная идея состоит в том, чтобы в интересной игровой форме заинтересовать детей олимпиадной математикой и математикой в целом, показать, что от решения задач можно получать большое удовольствие. Условия игры Бой происходит на карте, нарисованной на доске. Карта поделена на территории.
В начале игры у команд на карте имеются столицы, с которых они начинают завоёвывать прилегающие свободные территории, решая математические задачи. Данный формат математических состязаний вызывает интерес у подростков, способствует укреплению командного духа кадет, развитию логического мышления и формированию мотивации к изучению математики олимпиадного уровня.
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