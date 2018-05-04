Кобра против питона: эпическая схватка огромных змей

Яд или мускулы, чья возьмет? Обычно змеи таких размеров не нападают друг на друга, но в этот раз кобра и питон были, видимо, очень злы.

Схватка длилась целых три часа. И это довольно странно — пары укусов Королевской кобры было бы достаточно, чтобы свалить слона.

Сетчатый питон не менее опасен, хоть и не ядовит. Даже сравнительно небольшие питоны без страха вступают в бой с крупными млекопитающими.

Но это далеко не самая захватывающая схватка последнего времени. На днях, к примеру, огромная анаконда схватилась с крокодилом — схватка реальных титанов попала на видео.