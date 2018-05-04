Ещё
Кобра против питона: эпическая схватка огромных змей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кобра против питона: эпическая схватка огромных змей 

Trendymen 23 минуты назад
Фото: Trendymen
Яд или мускулы, чья возьмет? Обычно змеи таких размеров не нападают друг на друга, но в этот раз кобра и питон были, видимо, очень злы.
Схватка длилась целых три часа. И это довольно странно — пары укусов Королевской кобры было бы достаточно, чтобы свалить слона.
Сетчатый питон не менее опасен, хоть и не ядовит. Даже сравнительно небольшие питоны без страха вступают в бой с крупными млекопитающими.
Но это далеко не самая захватывающая схватка последнего времени. На днях, к примеру, огромная анаконда схватилась с крокодилом — схватка реальных титанов попала на видео.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала26
Почему сборной России будет тяжело22
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Как выглядит победившая всех гимнастка13
УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов2
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение