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Власти Ростова-на-Дону выделили 10 млн рублей на организцию концертов во время ЧМ
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Власти Ростова-на-Дону выделили 10 млн рублей на организцию концертов во время ЧМ 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
Управление культуры Ростова-на-Дону ищет исполнителей для организации концертов во время чемпионата мира по футболу на набережной реки Дон, пишут местные СМИ.
Сумма контракта составляет 10 млн рублей. По документу, размещённому на сайте госзакупок, площадки для концертов должны быть организованы в разных местах набережной с 13 июня по 26 июля. Планируется, что выступать артисты будут два раза в день — с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00.
По контракту исполнитель должен оборудовать сцены, организовать спецэффекты, свет, звуковое сопровождение, организовать охрану мероприятий и работу режиссёрско-постановочной группы. Для концертов нужно будет привлечь более 200 исполнителей: как отдельных солистов, так и творческие коллективы.
На мероприятиях должны быть выступления ростовых кукол, аниматоров и цирковой студии.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).
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