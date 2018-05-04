Второй тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 «Мордовия-Арена» посетили около 23 тыс. человек

САРАНСК, 4 мая. / ТАСС /. Около 23 тысяч человек посетили второй тестовый матч на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года «Мордовия-Арена» в Саранске. Об этом ТАСС сообщил министр печати и информации Республики Мордовия Виталий Калугин.

Во втором тестовом матче «Мордовия» в рамках 20-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги в группе «Урал-Поволжье» сыграла с ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Встреча закончилась поражением хозяев поля со счетом 0:1.

"Матч посетили порядка 22 800 болельщиков", — сказал Калугин.

Около трети всех билетов поступило в продажу. Приобрести их можно было в кассах стадиона «Старт» в Саранске. По информации пресс-службы «Мордовии», все билеты на игру были проданы.

Третий тестовый матч на стадионе «Мордовия-Арена» пройдет 16 мая, саранский клуб примет «Сызрань-2003».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Саранске состоятся четыре матча группового этапа. 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.